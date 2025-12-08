ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر في الرياض

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، بحفاوة واسعة أثارت تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت لقطات الفيديو الأمير محمد بن سلمان وهو يستقبل الشيخ تميم عند سلم الطائرة وعلى السجاد البنفسجي، في مشهد وصفه النشطاء بـ”الفخامة والأخوة الحقيقية”، متمنين للأميرين دوام الصحة والعافية.

وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين المملكة وقطر، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في عدة مجالات استراتيجية تشمل: الاقتصاد الرقمي والابتكار، الصناعة والتعدين، البرامج الشبابية والرياضية والثقافية، التعليم الأكاديمي المشترك، الإعلام، الأمن السيبراني، والصحة.

وعلى الصعيد الدفاعي والأمني، أكد الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد عزمهما على تطوير الشراكة الدفاعية بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويحقق التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية.

وغادر أمير قطر الرياض بعد زيارة قصيرة، وكان في وداعه الأمير محمد بن سلمان في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي.

وعلق الشيخ تميم على الزيارة في حسابه على منصة “إكس”، قائلاً: “سعدت بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان، وبمباحثاتنا في اجتماع المجلس التنسيقي المشترك الذي يمثل فرصة لاستعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية الثنائية لبلدينا ومواصلة استثمار إمكاناتهما في كل المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة”.