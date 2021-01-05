ولي العهد السعودي يفتتح قمة المصالحة الخليجية بالتأكيد على التضامن والاستقرار

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح قمة العلا إن المملكة مستمرة في تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار وازدهار دولنا والمنطقة.

ودعا بن سلمان ممثلا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات في المنطقة، كما دعا إلى مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة.

وأضاف بن سلمان أن “خادم الحرمين وجه بتسمية القمة الخليجية 41 باسم السلطان قابوس والشيخ صباح رحمهم الله”.

وتابع بن سلمان: “إننا ننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع التي سبق أن قادها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد واستمر بمتابعتها الشيخ نواف الأحمد بدعم الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن “علينا جميعا أن نستدرك الأهداف السامية والمقومات التي يقوم عليها المجلس لاستكمال المسيرة وتحقيق التكامل في جميع المجالات”، لافتاً إلى أن رؤية خادم الحرمين هي تعزيز التكامل بين دول المجلس.

وأكد بن سلمان أن اتفاق العلا جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا بما يخدم آمالها وتطلعاتها.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، وقع قادة ورؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية الـ41، على البيان الختامي للقمة وبيان “العلا”.

ويأتي انعقاد قمة “العلا”، غداة إعلان الكويت توصل السعودية وقطر إلى اتفاق بإعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، إضافة إلى معالجة تداعيات الأزمة الخليجية.

وقبل أكثر من 3 سنوات، فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.