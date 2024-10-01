ولي عهد أبوظبي والرئيس الإيراني في قطر

وصل ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة القطرية “الدوحة” في زيارة رسمية، فيما من المقرر أن يصل الرئيس الإيراني “مسعود بزشكيان”، أيضا إلى العاصمة القطرية.

وبحسب وكالة “وام”، “كان في مقدمة مستقبلي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر”.

ورحب نائب أمير دولة قطر، بولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، “وتبادلا الأحاديث بشأن العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة قطر، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالخير على الشعبين”.

في سياق متصل، يزور الرئيس الإيراني “مسعود بزشكيان”، العاصمة القطرية الدوحة غدا الأربعاء، للمشاركة في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي.

وبحسب وكالة “ارنا”، “سيغادر الرئيس “بزشکیان” البلاد غدا الأربعاء، متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستغرق يومين للمشاركة في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي”.

هذا وتستغرق الزيارة يومين، ويتكون منتدى حوار التعاون الآسيوي، المعروف باسم ACD، من 35 دولة آسيوية، ويعمل على تعزيز الحوار بين الآسيويين منذ أكثر من 20 عامًا بهدف تنفيذ مشاريع وبرامج التعاون المختلفة في المجالات الاقتصادية والثقافية.