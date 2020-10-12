ولي عهد أبوظبي يتفق مع «نتنياهو» على الاجتماع قريباً

قال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد إنه تحادث هاتفياً، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يُشار إلى أن هذ هو أول اتصال هاتفي معلن بين المسؤولين، منذ حديثهما، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 13 أغسطس الماضي، الذي تم في ختامه الإعلان عن قرار تطبيع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي والإمارات.

وكتب بن زايد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو؛ تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية”.

تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو .. تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) October 12, 2020

ونقل موقع “واللا” الإخباري العبري المستقل، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله، إن نتنياهو وبن زايد اتفقا على “الاجتماع قريبا”، دون تحديد مكان الاجتماع أو موعده.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية صادقت، اليوم الاثنثن، على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، على أن يصادق عليه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي يوم الخميس المقبل.

وأشار الموقع إلى أن وفدا إماراتيا رفيع المستوى، سيصل إلى إسرائيل الأسبوع القادم.

وكان نتنياهو قد أعلن، الخميس الماضي، إنه سيعرض الاتفاق الإسرائيلي-الإماراتي على الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين للمصادقة عليه.