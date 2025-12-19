«ون بلس» تطلق هاتفها الجديد.. أداء عالي وشاشة مذهلة

أعلنت شركة OnePlus عن إطلاق هاتفها الجديد OnePlus 15R، المصمم ليكون منافسًا قويًا ضمن فئة هواتف أندرويد المتميزة، مع مزيج من الأداء العالي والتقنيات المتقدمة للمستخدمين المحترفين والهواة على حد سواء.

ويتميز الهاتف بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، بأبعاد (163.4/77/8.1) ملم، ووزن 213 غ، مما يجعله عمليًا ومتينًا في الاستخدام اليومي.

ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.83 بوصة، بدقة عرض (1270/2800) بيكسل، وتردد يصل إلى 165 هيرتز، وسطوع 1800 شمعة/م²، مع دعم تقنيات PWM وHDR Vivid لعرض الصور والفيديوهات بجودة استثنائية، بالإضافة إلى حماية Corning Gorilla Glass 7i ضد الصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهة OxygenOS 16، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 ومعالج رسوميات Adreno، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت وخيارات تخزين داخلية 256 و512 غيغابايت، ما يضمن أداء سلسًا في الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة (50+8) ميغابيكسل، تشمل عدسة للتصوير فائق العرض، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل لمكالمات الفيديو والتصوير الشخصي بجودة عالية.

ويتوفر الهاتف على منفذين لشريحة الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وماسح بصمات الأصابع مدمج بالشاشة، مع بطارية بسعة 7400 ميلي أمبير تدعم شحن سريع بقوة 80 واط لضمان استخدام طويل دون انقطاع.