وهو متلبس.. الشرطة السياحية تقبض على شخص وهو ينبش منطقة أثرية في سوسة

ألقى مكتب الشرطة السياحية سوسة القبض على شخص يقوم بأعمال حفر ونبش داخل المنطقة الأثرية بالمدينة.

وقالت وزارة الداخلية إنّ أعضاء الشرطة لاحظوا دخول هذا الشخص للمنطقة الأثرية متسللا من الجهة الجنوبية الشرقية لها وبعد مراقبته ولمدة 4 أيام تم ضبطه .

وأوضحت الوزارة أن أفراد الشرطة قاموا بتفتيش منزل المتهم بعد اعترافه بحيازته لعدد من القطع الأثرية داخل منزله، حيث جرى العثور على مجموعة كبيرة جداً منها تماثيل ومقتنيات وعملات معدنية .

وبحسب وزارة الداخلية قإنّه اتخذت الاجراءات القانونية حيال المتهم تمهيداً لاحالته الى النيابة العامة.