«وهيبة» تُؤكد رغبة المجلس الرئاسي استمرار شراكة ليبيا مع إيطاليا

أعربت المتحدثة باسم المجلس الرئاس نجوى وهيبة عن أمنياتها بأن تستمر الشراكة المهمة للغاية مع إيطاليا في العديد من المجالات.

جائت تصريحات وهيبة لوكالة نوفا الإيطالية على هامش المؤتمر الإقليمي للعمليات العابرة للحدود بين ليبيا والساحل، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي وانطلق أمس في تونس.

وذكرت وهيبة أنّ المجلس الرئاسي يود أن تستمر الشراكة المهمة للغاية مع إيطاليا في العديد من المجالات وخاصة في القطاع التجاري، ومواصلة التعاون على المستوى السياسي والثقافي والأمني.

وأشارت وهيبة إلى أنّ هيئة الليبية الثلاثية المكونة من محمد منفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى كوني تأمل الحفاظ على هذه العلاقات والشراكات أيضًا مع الحكومة الجديدة بقيادة جيورجيا ميلوني.