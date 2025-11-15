«وهيبة» يتابع الأداء الأمني داخل العاصمة طرابلس

تابع مدير أمن طرابلس خليل وهيبة سير العملية الأمنية خلال اجتماع أسبوعي عقده في مقر المديرية، بحضور مساعد المدير للشؤون الأمنية رمضان برباش ومساعد المدير للشؤون العامة محمد زرتي، لمراجعة تقارير الأداء الصادرة عن المكاتب والأقسام وتقييم مستوى الجاهزية والانضباط داخل نطاق العاصمة.

واستعرض المجتمعون بنود التقرير الدوري، وناقشوا مراحل تنفيذ الخطة الأمنية وتوزيع القوة العمومية بما يضمن تغطية مختلف النقاط الحيوية، مع إعادة توزيع العناصر على المناطق التي تشهد كثافة مرورية أو نشاطًا أمنيًا متزايدًا لتعزيز الانتشار والاستجابة.

وتطرّق الاجتماع إلى متابعة الجرائم الخطيرة وآلية التعامل الفوري معها، خصوصًا قضايا القتل والسرقة بالإكراه والخطف، مع التأكيد على تسريع معالجة المحاضر المتراكمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحقيق العدالة وردع الخارجين عن القانون.

واختتم وهيبة الاجتماع بالتشديد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الأقسام ورفع وتيرة العمل الميداني لضمان استقرار الوضع الأمني داخل طرابلس.