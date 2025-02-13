وول ستريت جورنال: إسرائيل تدرس تنفيذ ضربات جوية على «المنشآت النووية الإيرانية»

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، تقارير استخباراتية أمريكية تفيد بأن “إسرائيل تدرس تنفيذ ضربات جوية واسعة النطاق على المنشآت النووية الإيرانية هذا العام”.

ووفقا لما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين مطلعين، “أُعد في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، فإن إسرائيل تخشى تضييق نافذة الفرص لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مما قد يدفعها للضغط على إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لدعم الضربات المحتملة”.

وأفاد التقرير بأن “إسرائيل تعتبر إدارة “ترامب” أكثر استعدادا للانضمام إلى أي هجوم مقارنة بالإدارة السابقة، خاصة وأن أي استهداف للمواقع النووية الإيرانية، المحصنة تحت الأرض، سيحتاج إلى دعم عسكري أميركي وإمدادات ذخائر”.

هذا وكان صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في نوفمبر الماضي، بأن “هناك فرصة لإحباط وإزالة التهديد الوجودي الذي يواجه إسرائيل”، من جانبها، هددت إيران سابقا “بالرد على أي استهداف لمنشآتها النووية”،وكان وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، “مذكرة تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي”.