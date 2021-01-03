ووهان الصينية تُزود أوروبا بمستلزمات مكافحة كورونا

نقلت قطارات الشحن من مدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبي وسط الصين، نحو 5660 طنا من الإمدادات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا إلى الدول الأوروبية في 2020.

ووفقا لفرع ووهان التابع لشركة سكك الحديد الصينية، فقد نقلت القطارات 770 وحدة مكافئة لعشرين قدما من الإمدادات، تتضمن كمامات وبدلات واقية وأجهزة تنفس صناعي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن ليو فانغ تشي مسؤول فرع الشركة في ووهان قوله، إن عملية الشحن تمت إلى ألمانيا وصربيا وبولندا ودول أخرى في العام الماضي.

وسجلت ووهان 215 رحلة لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا في 2020.

وظلت خدمة قطارات الشحن بين الصين وأوروبا قناة جارية للنقل وسط تفشي كوفيد-19.