«ويب غايد».. تجربة جديدة من غوغل تعيد تشكيل البحث الإلكتروني

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق تجربة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُدعى “ويب غايد” (Web Guide) ضمن مشروعها التجريبي “Search Labs“، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم نتائج البحث بطرق أكثر تفاعلية وذكاءً، بما يواكب تطورات استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التصفح والوصول إلى المعلومة.

وتُعد خاصية “ويب غايد” نسخة محسّنة من تقنية “التوزيع المتفرّع” التي كانت غوغل قد استخدمتها سابقًا ضمن خاصية “وضع الذكاء الاصطناعي” (AI Mode)، وتعمل الخاصية الجديدة اعتمادًا على منصة محادثة الذكاء الاصطناعي “جيمناي” (Gemini)، ما يُمكّن المحرك من فهم نوايا المستخدم بدقة وتحليل السياق لتقديم نتائج أكثر تنظيمًا وتخصصًا.

كيف تعمل “ويب غايد“؟

تُعيد الخاصية تنظيم صفحة نتائج البحث من خلال تجميع الصفحات في مجموعات متعلقة بجوانب مختلفة من نفس سؤال البحث، عوضًا عن ترتيبها وفق خوارزمية تقليدية.

وتقول غوغل إن هذه الطريقة تناسب بشكل مثالي الاستفسارات المفتوحة والمعقدة، مثل: “كيفية السفر بمفردي في اليابان”

عائلتي موزعة على مناطق زمنية متعددة، ما الأدوات المناسبة للحفاظ على التواصل؟

بدلاً من عرض الروابط بشكل عشوائي أو خطي، تقوم “ويب غايد” بتقسيم النتائج إلى محاور معرفية، مثل:

أدلة السفر الشاملة

نصائح السلامة للمسافرين الفرديين

تجارب شخصية من مستخدمين آخرين

أدوات رقمية لإدارة الوقت والاتصال

جزء من “Search Labs“

تُعد “ويب غايد” واحدة من التجارب التي تتيحها غوغل ضمن “سيرتش لابس”، وهي منصة لاختبار الأفكار المبتكرة قبل تعميمها. وتشمل هذه التجارب خصائص متقدمة مثل:

وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode)

الدفتر التفاعلي “NotebookLM”

أداة صناعة الأفلام “VideoFX”

تجربة صوتية إخبارية تعتمد على محتوى “Google Discover”

يستطيع المستخدمون تفعيل أو إيقاف هذه التجارب بسهولة من خلال إعدادات محرك البحث.

إمكانية التحكم

“ويب غايد” متاحة في علامة تبويب “الويب” على صفحة نتائج البحث، ويمكن للمستخدمين تعطيل عرضها مؤقتًا دون الحاجة إلى تعطيل التجربة كليًا، عبر إيقاف خاصية “Web View” من نفس الصفحة.

مستقبل البحث مع الذكاء الاصطناعي

يشير هذا التطور إلى تحول جذري في فلسفة البحث على الإنترنت، فبدلاً من الاعتماد على قوائم الروابط التقليدية، تتجه غوغل نحو تقديم محادثات معرفية ذكية وتفاعلية، حيث تُصبح نتائج البحث مصممة لتُلائم تجربة المستخدم الفردية، من خلال الفهم العميق للغة والسياق، دون التضحية بالخصوصية أو الاستقلالية في التصفح.

ويُتوقع أن تُغيّر هذه التجارب وجه البحث الإلكتروني خلال السنوات القادمة، مع التركيز على تنظيم المعرفة، وتمكين المستخدم، وتوفير الوقت، مدعومة بذكاء اصطناعي يزداد تطورًا وتخصّصًا.