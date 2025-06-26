ويتكوف يكشف عن دول جديدة ستنضم لـ«اتفاقيات إبراهيم» قريباّ

كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، عن اقتراب انضمام دول عربية جديدة إلى “اتفاقيات إبراهيم”، مشيرًا إلى أن بعضها “لن يخطر على بال أحد”، في تصريحات اعتُبرت لافتة بشأن مسار التطبيع الإقليمي المتسارع.

وأكد ويتكوف في مقابلة مع قناة CNBC أن توسيع الاتفاقيات يمثل أحد أبرز أهداف ترامب، مضيفًا: “نحن نعمل على تطبيع العلاقات مع دول ربما لم يفكر الناس بها حتى. هناك إعلانات مهمة جدًا قادمة”.

واعتبر ويتكوف أن هذه التحركات ستسهم في “استقرار أوسع للمنطقة”، مشددًا على أن اتفاقيات إبراهيم تمثل حجر زاوية في رؤية ترامب للشرق الأوسط. وأضاف أن من بين الدول التي قد تنضم لاحقًا إلى الاتفاقيات السعودية ولبنان وليبيا وسوريا، في حال توفرت الظروف المناسبة.

وتعد اتفاقيات إبراهيم من أبرز ما أنجزته إدارة ترامب الأولى في السياسة الخارجية، حيث طبّعت الإمارات والبحرين والمغرب علاقاتها مع إسرائيل عام 2020، ثم لحق بها السودان في 2021. وقبل ذلك، كانت مصر (1979) والأردن (1994) فقط قد أقامتا علاقات رسمية مع تل أبيب.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية الأمريكية لإعادة تشكيل المشهد الإقليمي وسط التوترات المستمرة في غزة والخليج.