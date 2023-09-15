«ويسترن يونيون» تُؤكد دعمها لجهود الإغاثة في ليبيا

أعلنت شركة “ويسترن يونيون”، اليوم الجمعة، عن تضامنها ودعمها للأفراد والمجتمعات المتضررين في ليبيا نتيجة للفيضانات المدمرة التي تسبب بها إعصار دانيال في المنطقة الشرقية.



وفي بيان أُرسل إلى “عين ليبيا”، أعلنت الشركة عن تقديمها لعملائها خدمة بدون رسوم على جميع التحويلات المالية المرسلة لدعم أهاليهم وأحبائهم المحتاجين في ليبيا.

وأوضح البيان أنه سيتمّ إلغاء الرسوم على التحويلات المالية المرسلة إلى ليبيا عبر خدمات “ويسترن يونيون” ضمن شبكتها العالمية، من خلال جميع القنوات الرقمية ومكاتب التجزئة وفروع الوكلاء المتاحة.

وقال رئيس منطقة أفريقيا في “ويسترن يونيون” محمد التهامي الوزاني: “نشعر ببالغ الأسى والحزن لما أصاب الشعب الليبي من أزمة إنسانية هائلة نتيجة لشدة الفيضانات وتأثيرها الكارثي.. وينبغي علينا جميعًا أن نساهم بدورنا في دعم جهود الإنقاذ والمساعدة على التعافي من هذه الأزمة. ونتقدّم بخالص تعازينا ومواساتنا للعائلات التي فقدت أحباءها في هذه المأساة المدمّرة”.

يُشار إلى أن “ويسترن يونيون” أو شركة الاتحاد الغربي‏، هي شركة معاملات مالية وخدمة اتصال يقع مقرها الرئيسي في دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.

وتلتزم شركة “ويسترن يونيون” بمساعدة الأفراد الطموحين إلى بناء مستقبل مالي لأنفسهم ولأحبائهم ومجتمعاتهم في جميع أنحاء العالم، حيث تساهم حركة الأموال والمدفوعات وخدمات الشركة المالية الرقمية الرائدة عبر الحدود، في تمكين المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية والحكومات في أكثر من 200 دولة وإقليم، باستخدام 130 عملة مختلفة، للتعامل مع مليارات الحسابات المصرفية، وملايين الحسابات الرقمية والمحافظ والبطاقات، وشبكة عالمية واسعة من مراكز التجزئة، وتهدف “ويسترن يونيون” إلى تقديم خدمات مالية ميسّرة تساعد الناس والمجتمعات على الازدهار.