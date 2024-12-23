«ويكيبيديا» تستبدل «العلم السوري»

استبدلت موسوعة “ويكيبيديا” العلم والشعار السوري السابقين بـ”علم وشعار الثورة السورية”.

هذا و”يتكون العلم الحالي من 3 ألوان، وهي الأخضر الذي يمثل الخلافة الراشدة، والأبيض الذي يمثل الدولة الأموية، والأسود الذي يرمز للدولة العباسية، أما النجوم الحمراء الثلاث فكانت في أصلها تمثل 3 مناطق في سوريا وهي حلب ودمشق ودير الزور”.

ويختلف هذا العلم |عن المستخدم من قبل الحكومة السورية السابقة التابعة لنظام “بشار الأسد”، التي كانت تعتمد علم الجمهورية العربية المتحدة، منذ عام 1980 حتى 8 ديسمبر 2024، ويتكون العلم السوري السابق من 3 مستطيلات أفقية متوازية ملونة من الأعلى للأسفل بالأحمر والأبيض والأسود، وفي داخل المستطيل الأبيض نجمتان باللون الأخضر”.