«ويكيبيديا» تستبدل «العلم السوري»

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 18:16 | آخر تحديث: 23 ديسمبر 2024 - 18:34 نُشر: الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 18:16
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«ويكيبيديا» تستبدل «العلم السوري» غيتي إيميجز

استبدلت موسوعة “ويكيبيديا” العلم والشعار السوري السابقين بـ”علم وشعار الثورة السورية”.

هذا و”يتكون العلم الحالي من 3 ألوان، وهي الأخضر الذي يمثل الخلافة الراشدة، والأبيض الذي يمثل الدولة الأموية، والأسود الذي يرمز للدولة العباسية، أما النجوم الحمراء الثلاث فكانت في أصلها تمثل 3 مناطق في سوريا وهي حلب ودمشق ودير الزور”.

ويختلف هذا العلم |عن المستخدم من قبل الحكومة السورية السابقة التابعة لنظام “بشار الأسد”، التي كانت تعتمد علم الجمهورية العربية المتحدة، منذ عام 1980 حتى 8 ديسمبر 2024، ويتكون العلم السوري السابق من 3 مستطيلات أفقية متوازية ملونة من الأعلى للأسفل بالأحمر والأبيض والأسود، وفي داخل المستطيل الأبيض نجمتان باللون الأخضر”.

آخر تحديث: 23 ديسمبر 2024 - 18:34
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