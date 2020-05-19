ويليامز: اتساع دائرة الحرب والتدخلات في ليبيا يقودها الى منزلق خطير

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، إنه “لا يجب أن ندع ليبيا تنزلق لما هو أسوأ”، معتبرة أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا عمل المجتمع الدولي معا بشكل جماعي.

وأضافت ويليامز في إحاطتها التي قدمتها، اليوم الثلاثاء، إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، أنه بالنظر إلى تزايد التدخل الخارجي وتدفق السلاح إلى ليبيا “فإننا لا يمكن لنا أن نتوقع إلا تصعيدا متزايدا ودمويا لهذه الأزمة”.

وشدّدت ويليامز على ضرورة الضغط على الجهات الدولية والإقليمية التي تزيد من الأزمة الليبية، محذرة في الوقت ذاته من أن الحرب في ليبيا ستتسع وستفضي لنتائج وخيمة بسبب التدخل الأجنبي، وفق قولها.

وأشارت رئيسة البعثة الأممية إلى أن هجوم قوات حفتر على طرابلس تسبب في أزمات إنسانية متعددة من بينها مقتل مئات المدنيين ونزوح آلاف العائلات.

ونوهت بأن العديد من المرضى يعانون بسبب الاستهداف المستمر للمستشفيات خصوصا مع انتشار فيروس كورونا.