«ويليامز»: الأولية في ليبيا إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، إنّ الأولية هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرة إلى أنّ الوضع في ليبيا لايزال هشا.

ودعت ويليامز في تصريح لوكالة تاس الروسية المجتمع الدولي إلى مساعدة الليبيين، في تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، مضيفة أنّ تحقيق المصالحة الوطنية يعني السماح للنازحين في الداخل، ومن هم في الشتات بالعودة إلى ديارهم.

وذكرت ويليامز أنّ مشكلة انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا يجب ألا تمنع إجراء انتخابات وطنية في البلاد، مشيرة أن هذا الشهر كان هناك انسحاب بعض المرتزقة وهي تعتبر خطوة أولى جيدة ويجب أن يتم تنسيقها بعناية شديدة من قبل الدول التي عمل مواطنوها كمرتزقة في ليبيا.

وتابعت ويليامز أنّ أحد المؤشرات الجيدة التي تؤدي إلى الطريق التسوية داخل ليبيا هي اللقاءات بين الأشخاص الذين اتخذوا مواقف في فترة الصراع، مشيرة إلى اللقاء الذي جمع خليفة حفتر وفتحي باشاغا.