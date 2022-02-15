«ويليامز» تؤكد على استمرار التشاور والتوافق بين الفاعلين السياسيين

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز على ضرورة استمرار المشاورات والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين للحفاظ على الهدوء والاستقرار، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة للوصول إلى الانتخابات الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

ونقل المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أنّ الطرفان على ضرورة استمرار التشاور والتوافق بين جميع الأطراف، والتأسيس للمصالحة الوطنية الشاملة؛ للوصول للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.