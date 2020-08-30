«ويليامز» تبحث مع المخابرات المصرية سُبل وقف التصعيد في ليبيا

اجتمعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل، وذلك لدى وصولها يوم أمس السبت إلى العاصمة القاهرة.



وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على فيسبوك، بأن الطرفان ناقشا الأوضاع في ليبيا وسُبل وقف التصعيد والعودة العاجلة إلى عملية سياسية شاملة برعاية الامم المتحدة.

ونوهت ويليامز بدور مصر الايجابي في التعاطي مع مخرجات مؤتمر برلين والتواصل مع جميع الفرقاء الليبيين، حسب قولها.



كما عقدت الممثلة الخاصة مع وفد من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية جولة نقاش معمّق لمقاربة الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى تسهيل الحوار الليبي والعودة السريعة إلى العملية السياسية التي تمثل الطريق الأمثل لتخطي العقبات التي تعوق الوصول إلى حلول شاملة ونهائية للأزمة في ليبيا.