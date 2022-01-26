«ويليامز» تبحث مع لجنة 410 دمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة

بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز،، سبل إعادة دمج المنضوين تحت التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة.

وقالت ويليامز خلال لقائها رئيس لجنة 410 العسكرية محمود بن يزة، إنّها استمعت إلى عمل اللجنة وخططها لإعادة دمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص”.

من جانبه، أكد بن يزة أنّ ليبيا قادرة على استيعاب جميع الأفراد في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وأنّ هذا يتطلب الاستقرار والحد من التدخل الأجنبي.

وبحث الجانبان السبل التي تمكن الأمم المتحدة من دعم عمل لجنة نزع السلاح، بما في ذلك تبادل الخبرات مع البلدان الأخرى.

يشار إلى أنّ 410 هب لجنة تابعة لرئاسة الأركان العامّة، وتعنى بإعداد آلية لاستيعاب القوة المساندة للجيش الليبي في صد الحرب الذي شنته قوات حفتر على طرابلس.