«ويليامز» تزُور مصراتة وتلتقي قيادات ومُكونات المدينة

قامت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، بزيارة الثلاثاء، إلى مدينة مصراتة.

وأوضح المجلس البلدي مصراتة في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الزيارة هي الأولى والأهم للبعثة الأممية في ليبيا إلى مدينة مصراتة منذ بداية هجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس.

والتقت ويليامز المجلس البلدي بمقره في لقاءها الأول، ضمن سلسلة اللقاءات التي تستهدف إجراءها داخل البلدية على مدار يومين متتاليين.

وحضر اللقاء عضو المجلس الأعلى للدولة عمر أبوليفة، في الوقت الذي اعتذر فيه بقية ممثلي المدينة بالبرلمان والمجلس الأعلى عن الحضور لارتباطات مسبقة، حيث أن هذا اللقاء مستهدف به الجهات الرسمية المُنتخبة المُمثلة للمدينة.

وافتتح اللقاء عميد البلدية مصطفى كرواد، مُرحباً بالضيفة مُعطياً لها الكلمة، حيث أكدت ستيفاني على استمرار البعثة في عملها من داخل ليبيا، وأن غسان سلامة بصدد تجميع رأي دولي جديد حول ليبيا، واضع في اعتباره فشل الحل العسكري، وأن الحوار السياسي والتوافق الليبي هو المخرج الوحيد للحل في ليبيا، وأن زيارتها تأتي في إطار التشاور، وفق قولها.

من جانبهم أكد الحضور على ذلك بشرط استبعاد الحل العسكري وخليفة حفتر من أي حوار مستقبلي، وأهمية العمل على إيقاف التدخل الخارجي.

كما أكدوا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية التي يُعول عليها في إتاحة الفرصة لقيام الدولة المدنية، وفرصة أكبر في الملتقى الجامع للخروج بحكومة وحدة وطنية تُلحق بانتخابات وفق قاعدة دستورية.

واختتمت ستيفاني كلمتها بالإشادة بدور المدينة في مكافحة الإرهاب، مؤكدة على المزيد من المشاورات وصولاً إلى حل الأزمة، بعيداً عن الحل العسكري، وبما يؤدي إلى الاستقرار وتحقيق مصالح الجميع.

هذا وستُجري وليايمز عدة لقاءات مع عدة مكونات بالبلدية، وذلك في إطار التشاور واستطلاع الأراء بما يمكن من بلورة ما يخدم مصلحة الوطن.