«ويليامز» تُؤكد بأن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد المعترف به دولياً

أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية. [أرشيفية/المجلس الرئاسي]

بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز التطورات الأخيرة في ليبيا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته ويليامز اليوم الثلاثاء مع رئيس المجلس الرئاسي.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن وليامز أطلعت السراج على نتائج محادثاتها الأخيرة مع الفرقاء الليبيين والدوليّين، مؤكدة أن الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه يبقىيان الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحوكمة في ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكدت وليامز أن أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية.

كما جددت وليامز دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية خلال شهر رمضان المبارك، ما يمهد الطريق أمام وقف دائم لإطلاق النار يستند إلى مخرجات محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي عقدت بتيسير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك العودة إلى المحادثات السياسية كما أقرتها مخرجات مؤتمر برلين.

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