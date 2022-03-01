«ويليامز» تُجدد تأكيدها على اهمية التوافق في البيئة السياسية المعقدة الحالية

جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز التأكيد على الأهمية الملحة للتوافق والشمولية في البيئة السياسية المعقدة الحالية في البلاد.

‏‏جاء ذلك خلال لقائها مع ممثلي المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، وعمداء بلديات كاباو ويفرين والقلعة.

وشددت ويليامز على أنّ أفضل طريق للمضي قدماً، هو اجراء انتخابات حرة وذات مصداقية بناء على قاعدة دستورية سليمة وقوانين انتخابية متوافق عليها.

وذكرت ويليامز ‏ان عمداء البلديات المذكورة والمجلس الأعلى للامازيغ أشارو إلى تهميش مجتمعهم في العملية السياسية ومؤسسات الدولة، مسلطين الضوء على حالات تم فيها احتجاز أمازيغ خارج نطاق القانون على يد قوات مختلطة من رجال الأمن والمجموعات مسلحة.

ودعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إلى إشراك الامازيغ في العملية الدستورية الجارية.