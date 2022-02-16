«ويليامز»: «عقيلة» صالح أطلعني على آلية منح الثقة للحكومة الجديدة

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز إنّ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أحاطها علماً بالآلية التي سيتبعها المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة، تماشياً مع الإجراءات التي تم تطبيقها في تصويت منح الثقة لحكومة الوحدة.

وأوضحت ويليامز أن عقيلة صالح أطلعها على خطة عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وفقا للتعديل الدستوري رقم 12 بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضو لمراجعة مسودة دستور 2017.

وشدّدت ويليامز على ضرورة ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية في عضوية اللجنة، مشيرة إلى أنها ناقشت الضمانات الخاصة بانتهاء اللجنة المشتركة من التعديلات على مسودة الدستور، وتسليمها في الوقت المحدد.

وأشارت ويليامز إلى ضرورة ضمان توصل مجلسي النواب والاعلى للدولة، إلى صيغة توافقية في أقصر إطار زمني ممكن لتمكين إجراء انتخابات تحترم إرادة 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.