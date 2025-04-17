وِزارَة التّربية تعقد الاِجتماع الأوّل لِوضع الخطة العشرية

عَقدتْ وزارة التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اِجتماعها الأوّل لوضع الخطة العشرية 2025 – 2035م، “لِتحسين نظم التّعليم وتطويره من أجلِ التنسيق لتحقيق الرؤية القطاعية الوطنية الموحدة”.

وشهد الاِجتماع الذي ترأّسه مُدير إدارة التّخطيط والاِستراتجيات الدّكتور “فتحي المهشهش” حُضور مستشار وزير التّربية والتّعليم الأستاذ “أسامة الشريف”، ومُديري إدارات التّخطيط بالمراكز والمصالح والهيئات التابعة للوزارة، وعدد من مديري مكاتب التّخطيط بمراقبات التّربية والتّعليم.

وناقش الاِجتماع “وضع خطة تتناسب مع الأهداف الوطنية في التّعليم وبناء القدرات، وتعزيز جودة التّعليم الأساسي والثانوي ورياض الأطفال واندماج الفئات الخاصة، والتّعليم الإلكتروني، والتّحوّل الرّقمي، وإصلاح المناهج التّعليمية بما يُوائم التّطوّر الحاصل وسوق العمل، والاِستثمار في المُعلّمين”.

في السياق، عقدت لجنة شؤون المُعلّمين برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التّربوية الدّكتورة “مسعودة الأسود” اِجتماعها العاشر لسنة 2025.

وَاستعرض الاِجتماع “مناقشة المحاضر الفرعية المُحالة من مراقبات التّربية والتّعليم مصراتة، صبراتة، طرابلس المركز، تاجوراء، حي الأندلس، زوارة، رقدالين، عين زارة، الزنتان”.

وتضمّنت الإجراءات “التّسويات الوظيفية للمُعلّمين، وإعادة التّعيين على مؤهّل جديد، بالإضافة إلى العدول عن التّقاعد الاِختياري، والعدول عن الاِستقالة، والعودة بعد اِنقطاع والتّرقيات”.

إلى ذلك، “التقى مُدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة الأستاذ “مفتاح الدريجي”، مراقبَي التّربية والتّعليم ببلديتَي زلطن وجادو الأستاذ “رياض المسلوب”، والأستاذ “صالح خليفة”.

وناقشَ اللقاء “الاِستعدادات النّهائية لاِمتحانات نهاية العام الدّراسي لِطلبة الفئات الخاصة، وملف العجز في مُعلّمي الفئات، بالإضافة لوضع آلية تنسيق لإقامة دورات تدريبية لِمُعلّمي الفئات، والتأكيد على متابعة إدخال تلاميذ وطلاب الفئات بمنظومة الاِمتحانات”.

على صعيد منفصل، أعلنت مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي أنه و”استعدادا لإجراء تصفيات المرحلة الثانية من الأولمبياد الوطني للرياضيات والمقرر تنظيمها يوم السبت الموافق 26 أبريل 2025 على مستوى ليبيا، وذلك وفق التجمعات المحددة بالجدول المعتمد، نهيب بجميع الطلاب المشاركين بضرورة الاستعداد الجيد و التحلي بالإصرار و العزيمة لتحقيق أفضل النتائج”.