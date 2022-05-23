«ياسين بونو».. أول عربي يحصد أفضل حارس في الدوري الإسباني

فاز اللاعب المغربي ياسين بونو، بجائزة زامورا التي تمنح لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني لكرة القدم، ليصبح أول عربي يفوز بالجائزة.

ويمنح الاتحاد الإسباني الجائزة للحارس الذي سُجل على مرماه أقل عدد أهداف طوال موسم الدوري، حيث استقبل حارس نادي إشبيلية 30 هدفا خلال 38 مباراة لعبها في الدوري.

وتفوق بونو على حارس نادي ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، الذي استقبلت مرماه 31 هدفا، فيما سجل 35 هدفا على حارس ريال سوسييداد، الإسباني أليكس ريميرو.

وقدم الحارس المغربي أداءً مميزا طوال الموسم الحالي، وساهم في حصول فريقه على المركز الرابع في تصنيف الدوري وتأهله إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل