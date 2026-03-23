بالصور.. «حنظلة» الإيرانية تنشر خرائط المياه والكهرباء في إسرائيل

نشرت مجموعة القرصنة الإيرانية “حنظلة”، خرائط مفصلة للبنى التحتية للمياه والكهرباء في إسرائيل، مؤكدة أن جميع المعلومات والإحداثيات الدقيقة تم حفظها في ما وصفته بـ”بنك الأهداف الإيراني”.

وقالت المجموعة في بيان رسمي: “تم تسجيل وحفظ جميع المعلومات والإحداثيات الدقيقة للبنى التحتية الحيوية للمياه والكهرباء في الأراضي المحتلة بالكامل في بنك الأهداف الإيراني”.

وجاء نشر الخرائط بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب منشآت الطاقة والكهرباء الإيرانية، وسط تحذيرات طهران من أن أي هجوم على بنيتها التحتية سيقابل بتدابير مضادة متناسبة، مع تأكيد أن جميع التداعيات الناجمة عن أي تصعيد تقع على عاتق مرتكبيه.

وتتصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة مع دخول الحرب يومها الثالث والعشرين، وانتقال الضربات إلى أهداف أكثر حساسية تشمل المنشآت الحيوية والمراكز الاستراتيجية، ما يعكس اتساع رقعة النزاع وارتفاع مستوى التوتر في المنطقة.

وتعد هذه الخطوة من مجموعة “حنظلة” جزءًا من سلسلة ردود إيران على الضربات الإسرائيلية والأمريكية على منشآتها، وتعكس استراتيجية جديدة للرد السيبراني، مع توجيه رسائل واضحة بأن طهران تراقب بدقة أهدافًا حيوية في إسرائيل قبل أي تصعيد محتمل.