يا وزير الوضع خطير.. ضجة على تويتر بشأن امتحانات الجامعات المصرية

عدد من طلاب الجامعات المصرية طالبو بإجراء امتحانات الفصل الدراسي النهائية عبر الإنترنت، تجنبا لمخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأطلق ناشطون على تويتر هاشتاغ “#اونلاين_ياوزير_الوضع_خطير”، رداً على إعلان وزارة التعليم العالي المصرية تقديم الامتحانات حضوريا في الجامعات بعد انقضاء عطلة منتصف العام.

وأكد المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار، أن الامتحانات ستعقد في وقتها المحدد، نظرا لاستقرار حالة تفشي الفيروس في البلاد، حسب قوله.

وفي ردود الفعل، كتب مغرد “أظن أن الامتحانات عبر الإنترنت أفضل لو كانت لدينا إمكانية القيام بذلك”.

#اونلاين_ياوزير_الوضع_خطير



I think online exams it is better if we have possibilities for do it but we haven't💔 — Abdelrhman (@Abdelrh59185259) February 6, 2021

وكتب آخر “انقذونا”.

وقال مغرد إن الامتحانات يجب أن تكون عبر الإنترنت “من أجل حياتنا وصحتنا”.

⁧#اونلاين_ياوزير_الوضع_خطير⁩

It should be online exams for our life and health — Alaa Ayoub (@AlaaAyo23109166) February 6, 2021

وأشارت مغردة “لو لم يكن من أجل حياتنا، فهو من أجل حياة أسرتنا والناس”.

⁧#اونلاين_ياوزير_الوضع_خطير⁩

It should be online exams for our life and health — Alaa Ayoub (@AlaaAyo23109166) February 6, 2021

وحذرت مغردة من إمكانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا جراء تجمع الطلبة لإجراء الامتحانات في الحرم الجامعي.

#اونلاين_ياوزير_الوضع_خطير

Even though the numbers of COVID-19 cases are not that much, but they will definitely increase if we had our finals on campus🤦🏻‍♀️#اونلاين_ياوزير_الوضع_خطير — Hajar Sameh (@hajar_sameh) February 6, 2021

وكتب ناشط آخر ما معناه أن الدراسة عبر الإنترنت تستلزم إجراء الامتحانات عبر الإنترنت.

Online study =online exams 🙏🏻 #اونلاين_ياوزير_الوضع_خطير — Abdelrhman mahrous 🇦🇹⁩ (@ElmasryMahrous) February 6, 2021

وحذر مغرد من تداعيات موجة أخرى من الإصابات بكورونا على قطاع السياحة المصرية، داعيا إلى “إجراء الامتحانات أونلاين”.

If another wave of corona comes … tourism that egypt is promoting and expecting will diminished… keep the cases down … let exams be online

#اونلاين_ياوزير_الوضع_خطير — Romix (@Romix38383483) February 6, 2021

وتساءل آخر “إذا كانت جميع الاجتماعات الوزارية تتم عبر الإنترنت.. لماذا علينا تقديم امتحانات حضورية؟”.

وفي سياق متصل، رصدت مصر منذ بداية أزمة كورونا أكثر من 168 ألف إصابة، بالإضافة إلى 9560 حالة وفاة، بسبب عدوى كورونا، وفق ما نقلت قناة “الحرة” الأمريكية عن مرصد جامعة “جونز هوبكنز” لحالة تفشي الفيروس حول العالم.