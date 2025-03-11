يتسع لـ100 ألف شخص.. «مانشستر يونايتد» يعتزم بناء ملعب جديد

أعلن نادي “مانشستر يونايتد” الإنجليزي، الثلاثاء، عزمه بناء ملعب جديد يتسع لـ100 ألف متفرج.

وأوضح، جيم راتكليف، المالك المشارك للنادي، في بيان رسمي أن “هذا الملعب الجديد سيكون الأعظم في العالم”.

وقد كان النادي،أمام خيارين في الفترة الماضية، “إما تطوير ملعبه الحالي “أولد ترافورد”، أو “بناء ملعب جديد في نفس المنطقة”، وقد حسم القرار، “بالإعلان عن بناء ملعب جديد يتسع لـ100 ألف شخص، ليكون جزءا من عملية تجديد شامل للمنطقة المحيطة بالملعب.

كما تم الكشف عن “نماذج مصغرة وصور تصورية لشكل “أولد ترافورد” الجديد والمنطقة المحيطة به”.

وأشار “راتكليف” إلى أن “هذا المشروع يمثل بداية “رحلة مثيرة جدا”، وأضاف: “خدمنا ملعبنا الحالي بشكل رائع على مدار الأعوام الـ115 الماضية، لكنه أصبح متأخرا عن أفضل الملاعب العالمية من حيث التسهيلات والحداثة”.

وتشير التقديرات إلى أن “التجديد سيساهم في زيادة العوائد الاقتصادية بمقدار 7.3 مليار جنيه إسترليني سنويا للاقتصاد البريطاني، مع خلق 92 ألف وظيفة جديدة، وبناء أكثر من 17 ألف منزل، فضلا عن جذب 1.8 مليون زائر إضافي سنويا”.