يتغول بالهند و أكثر من 60 ألف إصابة جديدة « كورونا»

تفشى فيروس كورونا في الهند ببطء ، ولكن بعد ستة أشهر فقط من الكشف عن أول حالة إصابة مؤكدة، تجاوزت الهند روسيا في عدد الإصابات فيها، لتحتل المركز الثالث بين الدول التي سجلت أعلى عدد للإصابات في العالم.

وقد تنتهي الهند إلى أن تكون بؤرة أو نقطة ساخنة لتفشي الفيروس في العالم، فهي البلد الذي يضم ثاني أكبر عدد للسكان في العالم، ويعيش معظمهم في مدن مكتظة ومزدحمة.

حيث سجلت الهند ما يزيد على 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم السابع على التوالي، إذ انتقل تفشي الوباء من المدن الكبرى إلى المدن الأصغر.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بيانات أظهرتها وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت 60975 إصابة في الساعات 24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3.17 مليون.

وزادت حالات الوفاة بواقع 848 حالة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 58390 حالة.

وكانت وزارة الخارجية الهندية، أعلنت الجمعة الماضي، أنها تقدمت بطلب لروسيا لتزويدها ببيانات ومعلومات حول اللقاح الروسي الجديد “سبوتنيك-V” ضد فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أنوراغ سريفاستافا، إن البيانات والمعطيات حول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا مطلوبة من قبل مجموعة الخبراء الوطنية الهندية، التي ستفحص جميع اللقاحات التي تم الإعلان عنها حتى الآن وتحدد أي منها ستتعاقد على انتاجه في الهند.