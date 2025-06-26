«يجب طردها».. ترامب يُصعّد ضد CNN والشبكة ترد

أصدرت شبكة CNN بيانًا رسمياً أكدت فيه دعمها الكامل للصحفية ناتاشا برتراند وزملائها، عقب مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطردها بسبب تقريرها الذي كشف تقييمًا استخباراتيًا أميركيًا أوليًا يشير إلى أن الضربات التي نفذت ضد المنشآت النووية الإيرانية نهاية الأسبوع الماضي لم تدمر البرنامج النووي بالكامل، بل أدت فقط إلى تأخيره.

وأوضحت إدارة التواصل في CNN عبر منصة “إكس” أن التقرير استند إلى تقييم استخباراتي أولي قابل للتحديث مع توفر معلومات إضافية، مؤكدة أنها غطت بشكل واسع تشكيك ترمب نفسه في هذا التقييم، وأضافت الشبكة أن مهاجمة صحفييها بسبب نقلهم دقة وجود هذا التقييم ونتائجه التي تخدم الصالح العام، أمر غير منطقي.

وكان ترامب قد هاجم برتراند عبر منصته “تروث سوشيال”، وقال: “يجب طرد ناتاشا برتراند من CNN، شاهدتها لثلاثة أيام تنشر أخباراً زائفة.. يجب توبيخها على الفور، ثم طردها مثل الكلب”. واتهم المراسلة بالكذب ونشر معلومات غير دقيقة حول المواقع النووية في إيران، مضيفاً أنها تسعى لتشويه سمعة الطيارين الأميركيين الذين نفذوا مهمة دقيقة وناجحة.

ووصف ترامب برتراند بأنها “غير مؤهلة للظهور على الشاشة”، واعتبر أنها من الأشخاص الذين أسهموا في تدهور سمعة شبكة “سي إن إن” التي كانت تعتبر ذات مكانة عالية سابقاً.

وكانت شبكة CNN أول من كشف تقييم وكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) حول حجم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني إثر الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية متعددة، تلاها تقارير من وسائل إعلام أخرى مثل “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز”. ووفقًا لهذا التقييم، لم تُدمَّر المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، بل أدت الضربات إلى تأخير تقديري لبضعة أشهر فقط.

في سياق متصل، نقل موقع “أكسيوس” الإخباري عن مصادر مطلعة أن إدارة ترمب تخطط لتقييد مشاركة المعلومات الاستخباراتية السرية مع الكونجرس، بعد تسريب هذا التقييم، إضافة إلى استبعاد مديرة الاستخبارات الوطنية من الإحاطة السرية أمام مجلس الشيوخ بشأن إيران. كما فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا في التسريب، الذي أثار غضب الإدارة واعتُبر محاولة لتقويض تصريحات ترمب التي أكدت تدمير المنشآت النووية بالكامل.

هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التوترات حول تقييمات نجاح الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية، والتي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية.