يحمل العشرات.. غرق مركب مصري في البحر الأحمر

غرق مركب سياحي يقل 45 شخصا بمنطقة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر المصرية.

وأكدت مصادر أمنية لوكالة رويترز، “العثور على 16 شخصا حتى الآن”، مضيفة أن “المركب السياحي “سي ستوري”، كان يقل 45 شخصا هم 31 سائحا من جنسيات مختلفة و14 من أفراد الطاقم، بينما كان في رحلة غطس لعدة أيام في منطقة الغدير بوادي الجمال”.

وقال محافظ البحر الأحمرعمرو حنفي، “إنه تم العثور على بعض الناجين باستخدام طائرة هليكوبتر ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية، وإن أعمال البحث لا تزال جارية عن المفقودين بالتنسيق مع القوات البحرية والقوات المسلحة”.

وأوضح المحافظ أن “طائرة بحث وإنقاذ تمكنت من نقل بعض الناجين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم تأمين باقي الناجين في الموقع إلى حين وصول الفرقاطة “الفاتح” التي تتحرك لنقلهم إلى بر الأمان”.

وجاء في بيان للمحافظة: “ورد البلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة الخامسة والنصف صباحا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد أفراد اللانش، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 وحتى 29 نوفمبر الحالي، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة”.

هذا ووقع الحادث أثناء رحلة غطس، حيث فقد الاتصال بالقارب قبل غرقه، وأكد المحافظ “أهمية تعزيز تدابير السلامة في الرحلات البحرية لضمان سلامة السياح والعاملين في القطاع”.

وأكدت مصادر أمنية مصرية أن “هناك العديد من الصعوبات التي تواجه جهود إنقاذ المركب السياحي “سي ستوري”، وأوضحت “أن أبرز هذه الصعوبات تتمثل في الظروف الجوية السيئة التي تشهدها سواحل البحر الأحمر حاليًا، وأهمها نشاط الرياح وارتفاع الأمواج”، وأضافت المصادر أن “اتساع النطاق الجغرافي لعمليات البحث يزيد من حجم التحديات التي تواجه فرق الإنقاذ”.