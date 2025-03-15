يحمل مواصفات «نادرة».. إطلاق أحد أقوى هواتف عالم «أندرويد»

كشفت شركة “ vivoفيفو”، “عن مواصفات هاتفها الجديد V50 Lite 4G الذي سيكون من بين أقوى المنافسين في عالم هواتف “أندرويد” متوسطة الفئة”.

وبحسب الشركة، “حصل الهاتف على هيل أنيق التصميم مصنوع من أجود المواد، وزوّد بشاشة AMOLED، مقاسها 6.77 بوصة، دقة عرضها (2392/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 388 بيكسل/الإنش تقريا، ويعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهات Funtouch 15، ومعالج Qualcomm SM6225 Snapdragon 685، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح “microSDXC.

ووفق الشركة، “كاميرة الهاتف الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل، وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات تحدي المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط، وسيطرح بألوان أساسية هي الأزرق والذهبي والأرجواني، وستبدأ أسعاره من 250 يورو تقريبا”.