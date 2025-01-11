يحمي من مرض خطير.. فوائد شرب الحليب يوميّاً

كشفت دراسة جديدة، أن “شرب الحليب يوميًا، قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم”.

وبحسب موقع “sciencealerسينس”، أكدت الدراسة أن “منتجات الألبان، وخاصة تلك الغنية بالكالسيوم، قد تلعب دورًا وقائيًا في الأمعاء، وخاصة بين النساء، اللاتي يميلن إلى استهلاك كميات أقل من الكالسيوم والمعرضات لنقص الكالسيوم”.

وقال الفريق المشرف على الدارسة في جامعة أكسفورد، إن “استهلاك 300 غرام من الكالسيوم يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 17%”.

ووجد الباحثون أن “الارتباط بين سرطان الأمعاء والحليب كان يرجع في المقام الأول إلى الكالسيوم، وبالتالي، هناك فرصة أن الأطعمة الغنية بالكالسيوم، حتى لو كانت خيارات غير الألبان مثل فول الصويا، قد تحمي من مشاكل صحية طويلة الأمد في الأمعاء السفلية”.

هذا “ويعتقد العلماء، أنه يمكن الوقاية مما يصل إلى نصف جميع سرطانات الأمعاء من خلال اتباع نمط حياة صحي وتغييرات في النظام الغذائي”.