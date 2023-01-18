يحيى لـ«عين ليبيا»: ليس من مهامنا توحيد المؤسسة العسكرية أو تكليف قيادات لها

قال عضو ومقرر اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مصطفى يحيى إنّ اللجنة تسعى جاهدة لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار الموقع في جنيف عام 2020م.

وأوضح يحيى في تصريح لـ «عين ليبيا» أنّه ليس من مهام اللجنة توحيد المؤسسة العسكرية أو تعيين أو اقتراح اسماء لشغل مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية.

وتابع يحيى أنّ القوة العسكرية المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها تختص بالعمل عل تثبيت وقف إطلاق النار من خلال احتواء اي خرق لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدة للجنة الترتيبات الأمنية حال الحاجة إليها والعمل على تأمين عمل المراقبين المحليين والدوليين.

وأضاف يحيى أنّ المعلومات المتداولة عن تعيين قيادات عسكرية أو اتخاذ اللجنة لخطوات في اتجاه توحيد المؤسسة العسكرية أو حماية الحقول والموانيء النفطية عارٍ عن الصحة وهي مجرد شائعات الغرض منها التشويش على عمل اللجنة.