يد مصر تفوز على الأرجنتين في ختام دور المجموعات بالأولمبياد

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزاً ثميناً على نظيره الأرجنتيني بنتيجة (34-27) في الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات بمنافسات كرة اليد بأولمبياد باريس 2024.في انتظار هدية الدنمارك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأرجنتيني بنتيجة (15-14) على حساب المنتخب المصري، قبل أن يحسم منتخب اليد الشوط الثاني والمباراة بنتيجة (34-27).

ورفع منتخب مصر لكرة اليد رصيده إلى النقطة 7 في المركز الثاني بالمجموعة الثانية.

وسبق وأن تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور ربع النهائي بعد فوزع على النرويج في الجولة الماضية بنتيجة (26-25).

وينتظر منتخب مصر لكرة اليد، هدية من نظيره الدنماركي في المباراة التي ستجمعه مع النرويج مساء اليوم الأحد.