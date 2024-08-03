يد مصر تفوز على النرويح وتتأهل لربع نهائي أولمبياد باريس

فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره النرويجي بنتيجة 26-25 اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات في أولمبياد باريس.

وأنهى المنتخب المصري شوط المباراة الأول بنتيجة 14-13، والشوط الثاني 12-12.

وتأهل فراعنة كرة اليد إلى ربع نهائي أولمبياد باريس، بعد الفوز على المجر والنرويج، والتعادل مع فرنسا، والخسارة من الدنمارك.

وقدم لاعبو منتخب مصر مباراة قوية أمام النرويج وألحقوا هزيمة صعبة أولى للمنافس خلال الأولمبياد، بعدما حققت النرويج الفوز في مبارياتها الثلاث الأولى.