يسبّب الموت.. احذر زيادة «الملح» في وجباتك

أكدت دراسة حديثة نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن “زيادة الملح لا تفسد الطعام فقط بل تسبب “الموت البطيء”.

وبحسب الدراسة، فإن “الإفراط في استخدام ملح الطعام في الوجبات يزيد من خطورة الإصابة بسرطان المعدة؛ لأنه قد يؤدي إلى تآكل الطبقة الواقية على المعدة، مما يتسبب في تلف الأنسجة، وبالتالي حدوث طفرات سرطانية”.

وبحسب الصحيفة، “توصل خبراء التغذية من مركز الصحة العامة في جامعة فيينا، إلى أن الأشخاص من المملكة المتحدة الذين أضافوا المزيد من الملح إلى معظم وجباتهم الغذائية، كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 41 % مقارنة بأولئك الذين استخدموا الملح بشكل معتدل أو قليل”.

وقالت الباحثة العاملة على الدراسة سلمى كرونشتاينر جيسيفيتش، اختصاصية تغذية في جامعة فيينا: “يظهر بحثنا العلاقة بين تكرار إضافة الملح وسرطان المعدة”، مضيفة: “دراستنا ستزيد الوعي بالآثار السلبية للاستهلاك المرتفع للغاية للملح وتوفير أساس لتدابير الوقاية من سرطان المعدة”.

يذكر أن هذه الاستنتاجات، جاءت بعد قيام قام باحثي جامعة فيينا بفحص قاعدة بيانات ضمت 471144 شخصا بالغا في المملكة المتحدة، على مدار 11 عاما”.

وكانت كشفت دراسة طبية حديثة نشرتها مجلة “غاما” الطبية، “تأثير ملح الطعام الزائد في وجبات الطعام على صحة الكلى”.

وقال الدكتور لو تشي من مركز أبحاث السمنة في جامعة تولين، في مدينة نيو أورليانز الأمريكية: إن “إضافة كميات كبيرة من الملح إلى الأطعمة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة”، مشيرين إلى أن “هناك العديد من المشكلات الفسيولوجية التي تربط تناول كميات كبيرة من الملح وضعف وظائف الكلى، بما في ذلك التغيرات الهرمونية و”زيادة الإجهاد التأكسدي”.

وفي مايو الفائت، كشفت دراسة نشرتها صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، “أن تناول الكثير من الملح يتسبب في وفاة 10 آلاف شخص في جميع أنحاء أوروبا كل يوم”.

ويقول مسؤولو الصحة “إن الأطعمة المصنعة هي السبب”، مشيرة “إلى إن 52 دولة من أصل 53 دولة في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية تستهلك الكثير من الملح”.