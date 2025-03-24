يستغّل الدين الإسلامي بمنشوراته.. باحث مصري يهاجم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

أكد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، والباحث الإسلامي المصري، الشيخ سعد الفقي، “أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، يحاول استغلال الدين الإسلامي في منشوراته.”

وأوضح الباحث الإسلامي المصري في تصريحات صحفية،”أن أفيخاي” يستخدم الدين”، معتبرا ذلك “تشويها للدين الذي يحرم قتل الأبرياء”، مشيرا إلى “أن إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ”.

وانتقد الفقي منشورا لـ”أدرعي”، دعا فيه “مستخدمي لغة القرآن إلى التوقف عن استخدام الألفاظ البذيئة”، متسائلا عما إذا “كانوا يخافون عقاب الله”، واعتبر أن “الإرهاب الحقيقي هو ما تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأن أفعالها تتجاوز حتى قوانين الغاب”.

وطالب الفقي، “أدرعي”، في حديث لقناة “روسيا اليوم”، “بالتوقف عن نشر الأكاذيب”، مؤكدا “أن الحساب قادم”، واقترح عليه “تغيير وظيفته، ربما إلى التمثيل أو العمل في السيرك.”

وتحدى الفقي، “أدرعي”، أن “يكف عن تضليل الحقائق وتزييفها، أن جميع الأديان بريئة من جرائم إسرائيل، التي تتهم باغتصاب الأرض وتدمير الحرث والنسل وانتهاك المقدسات”.

وفي منشور على حسابه الشخصي، انتقد أفيخاي أدرعي،”استخدام البعض للغة القرآن في الشتائم والألفاظ البذيئة”، متسائلا عما إذا كانوا “يخافون عقاب الآخرة.”

كما اتهم أدرعي بعض الأشخاص “بدعم الإرهاب والتحريض عليه”، مشككا في إيمانهم الحقيقي، وأكد أن “الإسلام بريء من أفعال من وصفهم بـ “دواعش حماس”.

في ⁧‫#العشر_الأواخر‬⁩ من رمضان أتوجّه لكل من يستخدم لغة ⁧‫#القرآن‬⁩ للألفاظ البذيئة و ⁧‫#الشّتائم‬⁩ وأسألكم، ألا تخافون… تم النشر بواسطة ‏افيخاي أدرعي- Avichay Adraee‏ في الأحد، ٢٣ مارس ٢٠٢٥