يصادف عطلة رأس السنة الهجرية.. التربية تؤكد استمرار الامتحانات غداً الخميس

أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، تنويهاً هاماً بشأن استمرار الامتحانات في جميع المراحل التعليمية، بالرغم من إعلان عطلة رأس السنة الهجرية 1447هـ.

وأكد القرار، استناداً إلى المادة (2) من قرار رئيس الوزراء رقم 295 لسنة 2025، أن المؤسسات التعليمية تستمر في إجراء امتحانات الطلبة في جميع المراحل التعليمية دون توقف.

وبناءً على ذلك، تواصل وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، بالإضافة إلى امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل، وذلك يوم غد الخميس المصادف عطلة رأس السنة الهجرية.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه وفقاً للإجراءات المعتمدة.