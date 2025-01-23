يعالج عدّة أمراض.. اختبار أول دواء مطوّر بـ«الذكاء الاصطناعي»

أعلن الحائز على “جائزة نوبل في الكيمياء” لعام 2024، البريطاني ديميس هسابيس، أنه “سيبدأ اختبار أول دواء يتم تطويره باستخدام “الذكاء الاصطناعي” لعلاج أمراض السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية قبل نهاية العام الجاري”.

وقال هسابيس، وهو الرئيس التنفيذي لشركة DeepMind التابعة لشركة “غوغل” والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “نحن ندرس جميع المجالات الرئيسية للأمراض، وأعتقد أن أول دواء سيظهر لدينا بحلول نهاية العام الجاري”.

وأضاف: “في المتوسط يستغرق تطوير دواء واحد فترة من 5 إلى 10 سنوات، وربما يمكننا تسريع هذه العملية بعشر مرات، مما سيُحدث ثورة حقيقية في مجال الرعاية الصحية”.

وأوضح العالم أن “فريقه العلمي في شركة Isomorphic Labs، وهي شركة ناشئة لتطوير الأدوية تابعة لشركة Google – Alphabet، يعمل حاليا على تطوير ستة برامج بالتعاون مع شركتي Eli Lilly و Novartis”، وفق وكالة تاس.

يذكر أن “لجنة نوبل” في الأكاديمية السويدية للعلوم، أعلنت في أكتوبر الماضي، أن “هسابيس” حصل على جائزة في مجال الكيمياء لعام 2024 بالمشاركة مع العالمين الأمريكيين ديفيد بيكر وجون جامبر”.