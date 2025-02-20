يعتمد على «الذكاء الاصطناعي».. الكشف عن جهاز مميز لـ«ترجمة اللغات»

كشفت شركة “يوداو“ Youdao، “عن جهازها الجديد المخصص لترجمة اللغات، والذي يعتمد على برمجيات الذكاء الاصطناعي DeepSeek“.

وبحسب الشركة، “من حيث المظهر يبدو جهاز Youdao SpaceOne كهاتف ذكي صغير الحجم، لكن تم تثبيت ماسح ضوئي على الجزء السفلي من هيكله ليساعد المستخدم على مسح النصوص وترجمتها، ويكفي للمستخدم أن يمرر الماسح فوق النص ليقوم الجهاز بترجمته وعرض الترجمة على الشاشة، وحصل الجهاز أيضا على كاميرا بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويمكن من خلالها التقاط صور للنصوص المكتوبة أو النصوص الموجودة على لوائح الإعلانات، ليقوم الجهاز بمعالجة الصور وترجمة الكلمات الموجودة فيها بشكل فوري”.

و حسب شركة “يوداو” Youdao، “يدعم الجهاز خاصية التعرف على الصوت بالوقت الفعلي ليكون قادرا على ترجمة الحديث مباشرة، كما يدعم أكثر من مئة لغة، كما تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي الموجودة فيه على تصحيح النطق أثناء دروس تعلم اللغة، إذ يقترح الذكاء الاصطناعي على المستخدم اللفظ الصحيح للكلمات، وحصل الجهاز على شاشة OLED، مقاسها 4.4 بوصة، دقة عرضها (1210/568) بيكسل، معدل سطوعها 600 شمعة/الإنش، وجهّزت بتقنيات لحماية العين من الأشعة الزرقاء لضمان استخدام مريح للجهاز لساعات طويلة”.