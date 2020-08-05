يعمل أكثر من 21 ساعة في اليوم تعرف على المهندس الكيميائي الذكي

قام فريق من الباحثين البريطانيين بأختراع روبوت ذكي يعمل كمهندس كيميائي أو بالأحرى كتقني في المختبر لساعات طويلة تزيد على الـ 21 ساعة في اليوم.

رئيس فريق العلماء من قسم الكيمياء في جامعة ليفربول “أندريو كوبر ” أكد أنهم نجحوا في اختراع رجل آلي، قادر على إنجاز عمليات مختبرية يبلغ معدلها الـ 688 عملية خلال 8 أيام وبصورة مستقلة تماما. وذلك بفضل خوارزميات تجعله قادرا على اتخاذ القرارات المثلى دون تدخل من الإنسان.

والروبوت الذكي هو على شكل ذراع متحركة، تقوم بمئات التجارب الكيميائية دون أن تضطر لارتداء لباس واق. وفي كل مرحلة يختار الروبوت أفضل تجربة ممكنة تكيفا مع النتائج المحصل عليها.

وبحسب مانقلت وكالة “مونت كارلو” الدولية، قال أندريو كوبر: “إن أكبر تحد في اختراع هذا الروبوت كان تقليص نسبة ارتكاب الأخطاء إلى أقصى حد ممكن”، فتمكن فريق الأبحاث من حصرها إلى أقل من 2 بالمائة، أي أن اختبارات الآلة الذكية تنجح بنسبة 98،4 بالمائة، ما يعد إنجازا كبيرا يفتخر به “أندريو كوبر” الذي لا يعتبر الروبوت مجرد آلة جديدة تضاف إلى كمية الآلات الموجودة في المختبر وإنما عضوا من أعضاء فريقه العلمي يتمتع بقدرات خارقة.

وركز المهندس الكيميائي الذكي أعماله على تجارب حول تطوير محفزات جديدة تكون أقل إضرارا بالبيئة لإنتاج الهيدروجين انطلاقا من جزيئات الماء.

وقد قام الروبوت باختبار محفزات بديلة على جزيئات الماء وانطلاقا من مردودية إنتاج الهيدروجين مع كل محفز على حدة، اختارت الآلة الذكية وحدها نوع المزيج الأمثل للحصول على أكبر كمية ممكنة من الهيدروجين.

اختراع مثل هذه الآلة يوفر للباحثين البشر قدرا كبيرا من الوقت بحيث يمكنهم تخصيصه للتفكير والابتكار أكثر..