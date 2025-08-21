وزارة التربية تفتتح مدرستين ومكتبة في يفرن

شهد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محسن الكبير، مراسم افتتاح مدرستَي “أم سالمة” و”براعم 17 فبراير”، إلى جانب افتتاح المكتبة التربوية بمراقبة التربية والتعليم ببلدية يفرن.

وحضر الافتتاح عميد المجلس البلدي، ومراقب التربية والتعليم بالبلدية، إلى جانب عدد من مديري المكاتب ورؤساء الأقسام بالمراقبة.

ورافق الدكتور الكبير خلال الزيارة كل من مدير مكتب شؤون المراقبات بالوزارة، الأستاذ المبروك مبارك، ومدير إدارة النشاط المدرسي، الأستاذ سالم بوعيشة، حيث قام الوفد بتفقد مبنى مراقبة التربية والتعليم الجديد، الذي لا يزال قيد الإنشاء.

وفي ختام الزيارة، قام الأستاذ سالم بوعيشة بمنح درع التميز في النشاط المدرسي لمراقبة التربية والتعليم ببلدية يفرن، تكريمًا لجهودها البارزة في دعم وتعزيز الأنشطة المدرسية.