يفوق التوقعات.. كوريا الشمالية تكشف عن سلاح «أربك الجميع»!

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، عن نجاحها في اختبار صواريخ فرط صوتية جديدة تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة تهديدات محتملة، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأفاد المسؤول العسكري رفيع المستوى باك جونغ تشون بأن الصواريخ الجديدة تشكل “دليلاً واضحاً على تحديث مستمر للإمكانات الدفاعية التقنية” في البلاد، مضيفاً أن الهدف من الاختبارات هو تحسين “الاستدامة وفعالية الردع الاستراتيجي ضد أي أعداء محتملين”.

وتأتي هذه التجارب قبل أيام من وصول كبار قادة العالم، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في قمة إقليمية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الصاروخين المختبرين نجحا في إصابة أهدافهما المحددة، بينما أكدت هيئة الأركان المشتركة في سيول أن الجيش الجنوبي يواصل تعزيز حالة التأهب وتحليل بيانات الطيران، مع التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة واليابان.

وأوضحت التقارير أن الصواريخ فرط الصوتية قادرة على المناورة أثناء الطيران بسرعة تتجاوز خمس مرات سرعة الصوت، ما يزيد صعوبة تتبعها واعتراضها.

ولم تكشف بيونغيانغ عن تفاصيل إضافية بشأن مدى الصواريخ أو زاوية مسارها، فيما أشار محللون إلى أن غياب الزعيم كيم جونغ أون عن الإطلاق قد يشير إلى تقليل التأثير الإعلامي للحدث، رغم أن المدى المحتمل للصواريخ يضع الشطر الجنوبي في نطاق الاستهداف الواضح.

وفي سياق مرتبط، أعلنت كوريا الجنوبية تعليق الجولات الميدانية في المنطقة الأمنية المشتركة على طول الحدود مع الشمال حتى مطلع نوفمبر، استعداداً لزيارة ترامب إلى شبه الجزيرة الكورية.