بـ1000 برميل يوميا.. الكشف عن حقل نفطي واعد في سوريا

كشفت منصة “الطاقة”، ومقرها واشنطن، “عن وجود حقل نفطي في سوريا بقدرة إنتاجية كبيرة تقدّر بـ1000 برميل يوميا”.

وبحسب المنصة، “يقع حقل نيشان غرب مدينة الموحسن، في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا، إذ تتركز أغلب ثروة البلاد من النفط والغاز، وهو أحد الحقول التي أُعيد تشغيلها مؤخرا في سوريا”.

ووفقا للتقرير، “يُعد حقل نيشان أحد حقول النفط المهمة في سوريا، إذ كان يُسهم بصفة رئيسة في إمدادات الطاقة المحلية، في عام 2011”.

وبحسب الخبراء، “يُعد النفط المستخرج من الحقل من أجود أنواع النفط، كما تبرز أهميته في كونه كان جزءًا من الاقتصاد السوري، الذي كان يعتمد بصورة كبيرة على إنتاج النفط والغاز الطبيعي وتصديرهما”.

يذكر أن “خسائر قطاع النفط السوري، خلال المدة ما بين عام 2011 ومنتصف عام 2018، بلغت قرابة 252 مليون برميل”.