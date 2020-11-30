يلاروس.. اعتقال نحو 250 شخصاً خلال احتجاجات في مينسك

قيادة شرطة عاصمة بيلاروس مينسك، أعلنت إعن اعتقال حوالي 250 شخصا في المدينة اليوم، لمشاركتهم في فعاليات احتجاج غير مرخصة، وذكرت أنه يجري التحقق من هويات الموقوفين.

وأكدت الشرطة، أنها حذرت المشاركين “عدة مرات من الانخراط في فعاليات غير مرخصة، ومن عدم جواز ممارسة الأعمال غير القانونية، وفقط بعد ذلك، تم اعتقال أكثرهم نشاطا”.

جدير بالذكر، أن المعارضة البيلاروسية، تنظم بشكل تقليدي فعاليات احتجاجية يوم الأحد، في مينسك، وهي عادة تجري على شكل مسيرة حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وهذه المرة، تجمع أنصار المعارضة في مناطق مختلفة من مينسك بهدف تنظيم مسيرات متفرقة، لكن الشرطة تدخلت واعتقلت بعضهم.