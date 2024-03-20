«يلا.. فاموس» شعار بطولة كأس العالم 2030

كشفت اللجنة المنظمة لمونديال 2030 الذي سيقام بشكل مشترك في المغرب وإسبانيا والبرتغال، عن شعار البطولة.

ويحمل شعار العرس العالمي اسم “يلا فاموس”، وأوضح منسق الملف المشترك بين أوروبا وإفريقيا لكأس العالم 2030، أنطونيو لارانغو، أن الشعار يجمع بعض العناصر المشتركة بين الدول الثلاث، وهي الشمس والبحر اللذان ارتبطا بالذكرى الثلاثين للبطولة، وكذلك بلعبة كرة القدم.

Este será el logo de la candidatura mundialista 2030



👀 ¿Qué os parece? pic.twitter.com/GptwfRSFM9 — MARCA (@marca) March 19, 2024

من جانبه, قال فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم الثلاثاء في لشبونة وحضره رؤساء الاتحادات الثلاثة للدول المنظمة، «هدفنا واحد ومشترك، وهو تنظيم أفضل كأس عالم على الإطلاق في تاريخ كرة القدم والاتحاد الدولي”فيفا”.

وأضاف رئيس الاتحاد المغربي «أن شعار البطولة هو (يلا.. فاموس 2030) وتعني (هيا بنا) باللغتين العربية والإسبانية».

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أسند تنظيم مونديال 2030 للمغرب وإسبانيا والبرتغال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكونه العرض الوحيد لاستضافة البطولة.

يذكر أن إسبانيا سبق لها استضافة كأس العالم في عام 1982 ،بينما لم يسبق للمغرب أو البرتغال تنظيم الحدث سواء بشكل منفرد أو بتنظيم مشترك.