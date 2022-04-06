«يلماز» يبحث مع الأعلى للدولة العلاقات التركية الليبية

ناقش السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد وعضو المجلس ماما سليمان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيرها بما يخدم صالح الشعبين الليبي والتركي.

وذكر بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أنّ الاجتماع تطرق إلى الإمكانيات الاقتصادية والأهمية الأمنية للجنوب الليبي، خاصة في مواجهة الإرهاب وتهريب البشر وتجارة الممنوعات مما يتطلب اهتمامًا خاصًّا بهذا الجزء العزيز من تراب الوطن.

وأشار البيان البيان إلى أن المواطنين يواجهون كل هذه التحديات بالإضافة إلى وجود أزمة خانقة، وقد بحث الطرفان سبل إيجاد الوسائل التي تحقق الاستقرار والرفاهية لليبيا عامة والجنوب الليبي خاصة.

وأضاف البيان أنّ الاجتماع تطرق إلى ضرورة إنجاز الاستحقاق الانتخابي في البلاد في أقرب وقت ممكن، مع التشديد على أهمية الحوار بين جميع الأطراف في ليبيا، الذي من شأنه أن يخفف حدة التوتر ويخلق سلطة تنفيذية موحدة.