«يلماز» يبحث مع «الكبير» و «شكشك» الملفات الاقتصادية بين البلدين

أجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والسفير التركي كنعان يلماز في طرابلس الإثنين مباحثات تركزت على الشأن الاقتصادي بين البلدين.

وبحسب المصرف ليبيا المركزي، بحث الجانبان، دور تركيا وجهودها في دعم الاستقرار في ليبيا، من خلال الدعوة لمصالحة وطنية شاملة تجمع كافة الأطراف، وعلاقة المصارف الليبية بالمصارف التركية.

وفي لقاء آخر، بحث السفير التركي لدى طرابلس كنان يلماز، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، المشاكل التي تواجه الشركات التركية في ليبيا وسبل حلها.

وأفاد يلماز لوكالة الأناضول التركية، أنّه بحث مع شكشك خلال لقاء جمعهما، المشاكل التي تواجه الشركات التركية في تنفيذ المشاريع غير المكتملة، والتي تعتبرها ليبيا من أولوياتها.

وأضاف يلماز أنّه أكّد على الدور الحساس لديوان المحاسبة في ضمان الاستقرار والازدهار والتنمية الاقتصادية خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها ليبيا، وأعربت عن ترحيبنا بجهودهم في هذا الصدد.

ولفت السفير التركي إلى أنّهما تناولا الخطوات الواجب اتخاذها لحل هذه المشاكل، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة للأخوة والأصدقاء الليبيين.