«يلماز» يُعرب عن تفاؤله بمباشرة حكومة «باشاغا» عملها من المنطقة الحنوبية

أعرب السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، تفاؤله بمباشرة الحكومة الليبية أعمالها ومهامها بالمنطقة الجنوبية، وأهمية الدور التركي الفاعل في تحقيق استقرار وتنمية في الجنوب وكافة ربوع ليبيا.

وناقش نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية سالم الزادمة مع السفير التركي، في اتصال هاتفي، إمكانية تفعيل الاتفاقية الاقتصادية المبرمة مع الجانب التركي في مجالات التنمية والاستثمار، وعودة الشركات التركية إلى استئناف العمل بالمشاريع السابقة والجديدة في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية.

وأبدى يلماز ترحيبه بزيارة الجنوب في أقرب فرصة، وأن تركيا ستواصل جهودها لدعم التنمية والاستقرار، وتبادل الزيارات مع الحكومة الليبية، بما يحقق الازدهار والتقدم للشعب الليبي.

الجدير بالذّكر أنّ رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أكّد أن الحكومة ستباشر مهامها في العاصمة طرابلس خلال مدة وجيزة دون إراقة الدماء، ومن أولوياتها توحيد المؤسسات في البلاد.